Mulher apanha por dois dias e filha de 1 ano é atingida

Um homem de 24 anos foi preso por violência doméstica e lesão corporal contra sua esposa, de 21 anos, nesta quinta-feira (3), em Itatiba. A vítima contou que vinha apanhando há dois dias e que a filha do casal, um bebê de apenas 1 ano, chegou a ser agredida enquanto estava em seu colo. A motivação, segundo ela - e confirmado pelo marido -, foi ciúmes.

A Guarda Municipal foi acionada pela mãe da vítima para atender a ocorrência de violência doméstica, em que a filha estava sendo agredida.

Chegando ao local, os GMs conversaram com a moça, que estava com marcas de agressões pelo corpo, e que contou que há dois dias o marido vinha batendo nela com socos e chutes. Ela também contou que em algumas das situações, estava com a filha no colo, o que não foi impedimento para o marido lhe agredir, atingindo também a criança.