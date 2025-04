Paulista tem entrave em negociação da SAF, mas mantém otimismo

O Paulista FC e a Exa Capital seguem em negociações para concretizar a venda da SAF do clube, aprovada por unanimidade pelos associados em novembro de 2024, em Assembleia realizada no Estádio Dr. Jayme Cintra. Desde então, as partes trabalham na renegociação das dívidas do clube, estimada em R$ 87 milhões, mas esbarram em um entrave com o Banco Fator.

De acordo com uma fonte próxima ao clube, o maior entrave hoje é a dívida do Paulista com o Banco Fator, que representa mais de 70% do valor total da dívida. “A Exa Capital já negociou grande parte de todas as dívidas, inclusive com ex-jogadores. A grande maioria que tinha pendências com o Paulista acabou aceitando a renegociação. Quem não está sendo nada flexível até agora é o Banco Fator. Inclusive a Exa já fez propostas para quitar, mas hoje essa é a maior dívida que o clube tem. As dívidas trabalhistas são grandes,mas dentro de números aceitáveis, a dívida com o banco é gigantesca”, revelou a fonte ouvida pelo JJ, que preferiu não se identificar.

Ainda segundo o entrevistado, dos R$ 85 milhões, cerca de R$ 60 milhões são dívidas com o Banco Fator. “No clube existem documentos que mostram, no entendimento do Paulista, que essa dívida já foi paga umas quatro, cinco vezes, porque ‘os caras’ [sic.] pegaram nossos jogadores de graça”, disse.