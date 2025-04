Preço do peixe sobe na Quaresma; bacalhau tem alta de até 177%

Ana Cristina Dias, católica praticante, percebeu a alta nos preços. "O peixe está bem mais caro que no ano passado. O bacalhau subiu uns 6%, mas outros tipos de peixe aumentaram pelo menos 20%", afirmou. Para continuar seguindo sua tradição alimentar na Quaresma, ela tem buscado alternativas mais econômicas. "A merluza às vezes está mais barata, então compro ela ou o reizinho, mas o bacalhau e o salmão estão cada vez mais difíceis de encaixar no orçamento."

Para a nutricionista Eduarda Sarrion, variar as opções pode ser a solução para equilibrar o custo e manter uma alimentação saudável. "Peixes como sardinha e atum, que são ricos em ômega-3, podem substituir opções mais caras sem prejuízo nutricional", explicou. Ela também destaca a importância do consumo frequente de pescado para a saúde. "O peixe é uma excelente fonte de proteína de fácil digestão e contém vitaminas e minerais essenciais, como ferro, selênio e vitamina B12, que auxiliam no metabolismo e no sistema imunológico."

Além da escolha do peixe, a nutricionista reforça que a forma de preparo também pode fazer a diferença. "O peixe não precisa ser só grelhado ou frito. Ceviche, moqueca e ensopados são alternativas saborosas e acessíveis. Preparações com legumes e temperos naturais ajudam a deixar a refeição mais nutritiva e equilibrada."