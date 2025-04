Mulher morre em acidente de moto após atropelamento de cachorro

Uma mulher de 34 anos, que estava na garupa da moto com um rapaz, de 45, morreu ao baterem na lateral de um carro na rua dos Romeiros, em Cabreúva, na noite desta terça-feira (1). O motorista do veículo atingido realizava uma manobra para retornar do acostamento para a pista, enquanto tentava se aproximar do exato ponto em que seu cachorro estava estirado após ser atropelado. O condutor da moto está internado com fratura no fêmur.

O caso foi atendido pela Polícia Militar Rodoviária, a quem o motorista do carro relatou sobre a dinâmica do acidente. Ele alegou que transitava pela via, quando percebeu uma aglomeração de pessoas e seu cachorro no chão atropelado.

Ele então foi com o carro para o acostamento e, na sequência, tentou retornar à pista e parar em outro ponto mais próximo do animal. Neste momento seu carro foi atingido pela moto.