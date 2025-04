Faz cera agora, Joseense kkk! Galo vence e vai à semifinal da A4

O Paulista precisou vencer um jogo com cara de Libertadores, na tarde deste sábado (5), contra o Joseense, fora de casa, para se classificar para as semifinais do Campeonato Paulista da 4ª Divisão. Contra a cera e catimba adversária, buscando jogo e explorando os contra-ataques, o Galo bateu o adversário por 2 a 0, com gols de Christopher e Filipinho, chegou aos 30 pontos e agora está na semifinal (contra Nacional ou Colorado Caieiras), a dois jogos do acesso à A3 e com a decisão em Jundiaí - em data e horário a serem definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

O Joseense mostrou desde os primeiros minutos de jogo o que estava disposto a fazer para conquistar sua vaga à semifinal; fazer o máximo de cera e esperar o Paulista em seu campo de defesa para marcar, partindo para os contra-ataques. Só que, se o time da casa congestionava seu lado de defesa e dificultava para o setor criativo do Paulista, do outro o sistema defensivo do time de Jundiaí se recompunha muito bem e interceptava a maioria das tentativas e ataque do adversário. É aí que o Paulista se sobressaiu para fazer um primeiro tempo muito melhor que o Joseense, porque criava contra-ataques muito mais perigosos, contra uma defesa totalmente bagunçada na recomposição.

Foi no contra-ataque que, aos 12 minutos, Christopher perdeu gol cara a cara com o goleiro e, no bate e rebate, Choco também desperdiçou chance clara. Dois minutos depois o Joseense respondeu marcando gol, mas invalidado por impedimento.

Aos 19 minutos o Galo chegou com perigo novamente e, aos 23, em cabeceio, quase abriu o marcador; o goleiro adversário fez ótima defesa.