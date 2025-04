Mulher é contratada para ser 'piloto de fuga' e acaba presa

Uma mulher de 39 anos, contratada por um ladrão para ser piloto de fuga durante um furto a um supermercado em Itatiba, foi presa por guardas municipais pouco tempo depois do crime. O contratante, porém, não estava com ela no momento da abordagem e escapou de ser preso. Com ela foram encontrados e recuperados vários produtos levados do supermercado.

Guardas municipais foram acionados para atender a uma ocorrência de furto em que os criminosos haviam acabado de deixar o estabelecimento, a bordo de um Mitsubishi Lancer, de cor branca. No local os GMs assistiram as imagens do crime e da fuga da dupla, e saíram à caça dos bandidos.

Pouco tempo depois eles localizaram o veículo em trânsito e efetuaram a abordagem. Na condução do carro estava uma mulher, que logo entregou que era de Hortolândia e que, em sua cidade, havia sido contratada por um homem para ser piloto de fuga (ela não tem Carteira Nacional da Habilitação - CNH) em um furto em Itatiba - para este serviço ela receberia R$ 600.