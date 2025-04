Nova lei do SUAS vai beneficiar Jundiaí e Região

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS) apresentou na última semana uma proposta para criar a Lei Estadual do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A sugestão foi apresentada ao Conselho Estadual de Assistência Social (CONSEAS) e visa organizar e disciplinar o que é de responsabilidade do estado.

Na opinião da gestora da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Jundiaí, Luciane Mosca, a atual falta de legislação estadual é uma condição que não favorece o trabalho na área. “É bem complicado porque quando o Estado não tem uma Lei, as competências e o alinhamento da gestão da Política do SUAS e as diretrizes da Política Nacional da Assistência Social (PNAS) e da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) é quase inexistente, fica muito solto”, diz ela, explicando que a proposta é que a SEDS exerça este papel coordenador do SUAS, sendo possível ampliar a oferta de serviços e aprimorar os mecanismos de financiamento, entre outros pontos.

Para Luciane, as cidades serão fortemente beneficiadas com esta nova lei. “É fundamental para que façamos o mesmo movimento, organizando as políticas municipais. O financiamento, por exemplo, vai considerar a necessidade local de cada município, ou seja, o Estado começa a olhar com uma certa personalização”, diz, considerando ainda o atendimento integrado da população que a proposta pode trazer. “É um meio para fortalecer a política de gestão que fazemos. Quando o governo traz uma lei forte, nós de fato conseguimos ampliar o atendimento na ponta”, opina.