Hospital de Clínicas de Campo Limpo Paulista tem novo capítulo

Com mais de R$ 1 milhão investidos em novos equipamentos médicos, o hospital não só ampliou sua capacidade de atendimento, mas também colocou o conforto e a segurança do paciente como prioridade. O ambiente foi repensado para acolher e proporcionar o melhor atendimento a cada pessoa que passa por suas portas. A infraestrutura foi repaginada, mas o que realmente se sente ao caminhar pelos corredores é o cuidado. O cuidado em cada detalhe, desde a atenção nos protocolos de segurança até os momentos delicados em que o paciente e seus familiares mais precisam de suporte emocional.

Desde que a Associação São Leopoldo Mandic assumiu a gestão do hospital, em junho de 2024, a prioridade tem sido trazer não apenas uma nova estrutura, mas um novo olhar sobre a saúde. Como referência nacional em saúde e educação, o Grupo é responsável por uma extensa rede de saúde, composta por hospitais, UPAs, ambulatórios, centros de reabilitação e clínicas odontológicas espalhadas pelo Brasil, além de faculdades de Medicina e Odontologia, sempre com a missão de transformar a saúde no país. Agora, toda essa expertise está sendo aplicada com dedicação ao Hospital de Clínicas de Campo Limpo Paulista, um hospital que está se tornando um símbolo de excelência e cuidado na região.

Salas para gestantes, refeitório com horário exclusivo para acompanhantes, rede Wi-Fi disponível, assentos especiais para idosos… Essas são apenas algumas das melhorias que agora fazem parte da experiência de quem visita o Hospital de Clínicas de Campo Limpo. Mudanças que, embora pareçam simples, fazem toda a diferença na vida de quem precisa de cuidados. E essas transformações são apenas o começo de uma nova fase, marcada pelo compromisso com o bem-estar da comunidade e uma gestão humanizada.

É impossível não perceber a dedicação no atendimento: acolhedor, mais próximo e humano. O Hospital de Clínicas de Campo Limpo Paulista hoje oferece uma gama de especialidades médicas, com equipes qualificadas que vão do acolhimento psicológico ao centro cirúrgico, garantindo que cada paciente tenha o suporte necessário, em todas as fases do tratamento. Não é só sobre tratar doenças; é sobre cuidar de pessoas. A UTI, recentemente reformada, e os exames que antes precisavam ser feitos em outras cidades agora são realizados no próprio hospital, trazendo mais agilidade e confiança para quem precisa de atendimento de urgência.

Qualidade e expectativa de vida

A diferença que essas melhorias fazem na vida da comunidade é notória. Em pouco tempo, o hospital já alcançou números significativos: com mais de 118.879 atendimentos realizados, a unidade conseguiu reduzir em 30% a taxa de mortalidade geral e, mais ainda, reduziu em 70% a taxa de óbitos evitáveis na UTI, impactando diretamente a qualidade e expectativa de vida da população.

O Hospital de Clínicas de Campo Limpo é, hoje, uma referência não apenas pela sua infraestrutura e excelência médica, mas pela maneira como humaniza o atendimento. Cada sorriso, cada gesto de cuidado, cada profissional dedicado faz parte de um compromisso: transformar vidas e promover saúde. E isso é apenas o começo.