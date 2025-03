Protetora resgata três cachorros de raça só 'pele e osso'

A situação de abandono de animais em Jundiaí abarca animais de vários portes, raças, bairros. Desta vez, a protetora de animais Simone Regina dos Santos fez mais um resgate preocupante. Ela recebeu denúncias de que em uma residência em Jundiaí havia três cães desnutridos e que sofriam maus-tratos. Ao chegar ao local, se deparou com três cachorros novos, de raça, mas bastante maltratados, só "pele e osso".

Um dos cães, da raça leão-da-rodésia, não conseguia sequer parar em pé. Um filhote desta raça pode chegar a custar R$ 16 mil. Com o cachorro desnutrido, cheio de carrapatos e machucado, Simone precisou comprar uma ração especial que custa R$ 220. Ainda assim, ele vem sendo acompanhado e passará por exames veterinários de hemograma e ultrassom na cabeça.

Além deste cão de grande porte, que tem menos de 4 anos, havia também um filhote de pitbull, com cerca de 6 meses, e uma outra cadela que Simone não se lembra a raça, e tem cerca de 9 meses. Todos desnutridos e com carrapatos. "Recebi a denúncia de maus-tratos e fui até lá para buscar os cachorros. Pequisei e vi que o maior é de uma raça rara da África. Ele não está nem parando em pé. Tem também um pitbull e outra de raça, pelo que me informaram", conta ela. O leão-da-rodésia tem como característica o pelo caramelo e uma faixa de pelos invertidos no dorso. O cão surgiu na África do Sul para caça e é extremamente companheiro.