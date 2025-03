Amigo de professor é preso com conteúdo pornográfico e satânico

Depois do professor de 26 anos, de uma escola particular de Jundiaí, ser preso na semana passada por crimes de pedofilia contra dois de seus alunos, agora foi a vez de um amigo dele ser preso. Em sequência daquelas investigações, nesta segunda-feira (27) os policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) desencadearam a segunda fase da operação e prenderam este amigo do professor, também com vasto material pornográfico infantil em seu celular, compartilhado pelo professor. A prisão aconteceu no bairro Almerinda Chaves. Entre as conversas do professor com o amigo, havia o desejo de matar os alunos da escola particular em rituais satânicos e nazistas.

Com o depoimento do professor e material encontrado em seu celular, na semana passada, foi possível descobrir que ele e seu amigo trocaram fotos e vídeos pornográficos de crianças e adolescentes, inclusive os alunos em questão, aos quais ele pagava por fotos deles pelados.

Diante dos desdobramentos, a delegada Ingrid Hannah Carneiro Schossler pediu à Justiça mandado de busca e apreensão para a casa do amigo e, nesta segunda-feira, deram comprimento ao mandado.