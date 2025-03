Após pedido da torcida, jogo do Paulista em Jundiaí será à noite

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu nesta terça-feira (25) as datas e horários das quartas de final da Série A4 do Campeonato Paulista 2025. O Galo recebe o Joseense neste sábado (29) às 19h no Estádio Dr. Jayme Cintra, em Jundiaí. A partida de volta será também no sábado, dia 5 de abril, às 15h em Taubaté.

A sugestão para que o jogo ocorresse no período noturno veio da própria torcida do Paulista e acatado pela diretoria do Galo, já que nos jogos às 15h, o forte calor prejudicava os torcedores.

INGRESSOS