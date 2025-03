Marido arrasta a esposa pelo cabelo e dá de cara com a GM

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante por violência doméstica, ameaça e lesão corporal, após arrastar a esposa pelos cabelos de dentro de casa até a rua, em Louveira. Alguns segundos depois uma viatura da Guarda Municipal, que passava pela rua, foi acionada aos gritos pela vítima e uma parente, para deter o marido, que estava com uma faca e com a filha do casal no colo. Ele foi preso.

Na casa desta parente estavam ela, o casal em questão e a filha deles. O marido chamou a esposa para ir embora e, diante de sua negativa, houve uma discussão que evoluiu para agressões.

Ele então pegou a esposa pelos cabelos saiu arrastando a vítima pelo quintal até a rua. Neste momento, de acordo com a vítima, ele tomou para si uma faca e passou a ameaça-la, enquanto segurava a filha no colo.