Mulher é presa por racismo contra motorista em terminal de ônibus

Uma mulher de 51 anos foi presa por crimes de racismo, contra o motorista de um ônibus coletivo, dentro do Terminal Vila Hortolândia, em Jundiaí, na tarde desta quarta-feira (26). De acordo com a vítima e testemunhas, ela ofendeu o motorista o chamando de 'macaco'.

Segundo depoimento da vítima, a mulher entrou no ônibus e se dirigiu à roleta, onde tentou pagar com um cartão. Como não conseguiu, ele tentou explicar a ela que o problema poderia ser no cartão, o que a deixou furiosa.

Ela então passou a discutir com o motorista, o chamando de 'baba-ovo' e 'puxa-saco' da empresa. Cada vez mais nervosa, a mulher o ofendeu aos gritos com palavras de baixo calão e termos racistas como 'preto' e 'macaco'.