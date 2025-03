Mulher manda nudes para 'outros caras' e namorado perde a cabeça

Um homem de 25 anos foi preso por policiais militares, depois de tomar o celular da namorada, descobrir que estava sendo traído, e trocar agressões com ela e um amigo dela. O caso foi registrado como violência, vias de fato e exercício arbitrário das próprias razões.

Os PMs foram acionados para uma ocorrência de briga de casal na rua professor Joaquin Candelário de Freitas, no Jardim do Lar, e, quando chegaram, se depararam com um casal e um amigo da moça, bastante nervosos.

Foi apurado que eles estavam em uma 'balada', quando, por ciúmes, o namorado tomou para si o aparelho celular dela e descobriu que havia sido traído, bem como fotos dela nua enviadas para "outros caras".