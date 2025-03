GMs são ameaçados: 'se subirem o São Camilo, não vão sair vivos'

Um homem foi preso por ameaça e desacato neste domingo (23), em um posto de combustíveis na Vila Arens, depois de ofender e ameaçar matar guardas municipais. O homem se apresentou como integrante da facção criminosa 'PCC 15' (Primeiro Comando da Capital) e disse que se os guardas forem ao São Camilo, não sairão de lá vivos.

Os GMs estavam atendendo a uma ocorrência no posto e conversavam com uma pessoa abordada, quando um homem se aproximou e 'ordenou' que os agentes o liberassem, pois se tratava de seu amigo. Os guardas então solicitaram que ele saísse do local, mas ele se recusou e passou a ofendê-los: "seus guardinhas de merda", "vagabundos"...

Os agentes o afastaram por alguns metros, até que ele passou a intensificar as investidas, alegando que era faccionado ao PCC 15 e ameaçou os guardas, dizendo que se eles "subissem o morro do São Camilo", não sairiam vivos de lá.