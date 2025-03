Mulher diz que quer um 'novinho', ex-namorado surta e acaba preso

Revoltado porque a ex-namorada, de 38 anos, não queria mais se relacionar com ele, alegando que agora queria namorar um 'novinho', um homem de 28 anos surtou e quebrou todo o carro ela, jogou gasolina e tentou atear fogo no veículo. O caso aconteceu neste fim de semana em frente à casa da vítima, no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí. A Polícia Militar chegou e ele conseguiu fugir sem concluir seus planos. Mais tarde, ele voltou ao local e tentou invadir a casa da vítima, que acionou a Guarda Municipal. Os agentes conseguiram prendê-lo.

O homem e a mulher passaram o dia todo em um pesqueiro se divertindo e consumindo bebida alcoólica. Durante o papo, segundo ele mesmo contou posteriormente a guardas municipais, a ex-namorada disse que não queria se relacionar mais com ele, porque queria um namorado 'novinho'.

Houve então uma discussão e ambos foram embora. Quando ela já estava em casa, o ex foi até lá e quebrou o carro ela, tentando atear fogo. A PM foi acionada, mas ele deixou o local sem conseguir queimar o carro - a perícia técnica foi acionada.