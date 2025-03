Panelaço e piscina: moradores se revoltam com falta d'água

O condomínio residencial Bella Colônia, No Cidade Nova, em Jundiaí, vem enfrentando desde domingo (16) a falta d'água. O problema, que é na distribuição interna do condomínio, afeta 800 famílias que residem nas unidades habitacionais. Segundo relatos de moradores, há quem, no desespero, colete até a água da piscina do local. O gasto com água mineral e com delivery de comida também já é alto e houve "panelaço" de protesto dos moradores.

Residindo no Bella Colônia, Marlus da Silva relata que as pessoas estejam até pegando água da piscina. "Muita humilhação. Tem um grupo de voluntários no condomínio doando água mineral. Muito legal da parte deles. Conversei com uma moradora que tem três filhos e já gastou mais de R$ 500 com água e comida por aplicativo", diz ele sobre o suprimento de necessidades básicas no local.

Por conta da situação, houve um "panelaço" na noite de ontem (19), que teve registros enviados ao JJ por outros dois moradores do condomínio. O JJ procurou o síndico do condomínio, Marcos, que pouco pôde falar, por estar empenhado na resolução do problema. "Estou no empenho para iniciar o restabelecimento de água e preciso voltar a falar com a equipe. São profissionais responsáveis e estão empenhados para a boa solução do problema."