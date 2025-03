Vítima e carro desviam para o mesmo lado e atropelamento é fatal

O atropelamento aconteceu por volta das 18h40 na altura do número 4401 da rodovia. Segundo informações da psicóloga à Polícia Militar, ela transitava em velocidade entre 80 e 90 km/h, quando de repente surgiu a vítima em sua frente, na faixa central da pista. De acordo com ela estava muito escuro, o que possibilitou vê-la apenas quando na já estava muito perto - também não há faixa de pedestre ou passarela neste local.

Uma mulher de 22 anos morreu atropelada ao tentar atravessar a rodovia Hermenegildo Tonolli, em Itupeva, na noite desta quarta-feira (19). A autora do atropelamento, que é psicóloga, parou para prestar socorro e ficou em estado de choque, precisando ser amparada por populares, que acionaram a Polícia Militar e uma ambulância. Ela prestou depoimento alegando que chegou a desviar da vítima, que também tentou escapar, desviando para o mesmo lado do carro.

Com a vítima no chão a autora estacionou o carro e entrou em choque ao perceber a mulher estirada - ela também percebeu indícios de que a jovem tenha sido atingida por outro carro após o atropelamento, informação que foi confirmada por uma testemunha. A pessoa autora do segundo atropelamento será investigada pela polícia por omissão de socorro.

Com a chegada da PM a autora passou pelo teste do bafômetro, resultando negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

Por conta disso e pelo fato de ter parado para prestar socorro, ela não foi presa em flagrante e responderá em liberdade por homicídio culposo na direção de veículo automotor.