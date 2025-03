Polícia investigará se morte foi em decorrência de irregularidade

A Polícia Civil vai investigar se a morte de uma mulher de 22 anos, atropelada na rodovia Edgard Máximo Zamboto, em Campo Limpo Paulista, na tarde desta terça-feira (25), foi em decorrência de uma possível ultrapassagem irregular feita pela própria vítima. A dúvida foi levantada por conta do depoimento de um dos envolvidos no acidente.

De acordo com o motorista do carro envolvido, um idoso de 62 anos, a motociclista tentou ultrapassar seu veículo em uma faixa contínua, local onde a ultrapassagem é proibida, vindo a colidir com a frente do seu automóvel. Nesse momento, a motocicleta deslocou- se para o sentido contrário da via e colidiu com o caminhão, que acabou por atropelar a motociclista, levando-a a óbito no local.

O caso foi atendido pela Polícia Militar Rodoviária e houve realização de perícia. O resultado vai ajudar nas investigações, para saber se a dinânica foi realmente esta.