Com Galo confirmado, Copa Paulista tem data de início definida

A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta quarta-feira (26) a data do Conselho Técnico da Copa Paulista 2025: 16 de abril, em horário ainda a ser definido, no Edifício Pelé. Os clubes têm até o dia 10 de abril para confirmar a participação no campeonato.

Estão classificados automaticamente ao torneio os oito primeiros colocados nas quatro séries do Campeonato Paulista: A1, A2, A3 e A4. Em 2025, o Galo volta a disputar a competição e terá calendário cheio em um ano após 9 temporadas.

FORMATO DE DISPUTA E INÍCIO

Ainda não há definição sobre qual será a fórmula de disputa da Copa Paulista, mas a Federação já definiu a data de início da competição: 15 de junho de 2025. Em 2024, o torneio terminou em 12 de outubro.