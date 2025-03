Pedinte toca o terror em feira de Jundiaí e ainda agride guardas

Um morador de rua foi preso por 'tocar o terror' em uma feira-livre na Vila Hortolândia, em Jundiaí, nesta quarta-feira (26), e agredir um guarda municipal com um soco no peito.

A GM foi acionada por frequentadores da feira, com informações de que um morador de rua estava sendo violento com quem não o ajudava com doações de dinheiro e alimentação.

Quando os GMs chegaram, iniciaram conversa com o homem, que ficou parado e abaixou a cabeça. Em determinado momento o GM encostou a mão no homem, que reagiu agressivamente lhe dando um tapa, dando início a insultos e xingamentos contra os agentes.