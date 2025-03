Orquestra faz ensaio geral para o primeiro concerto da temporada

A Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ) realiza, nesta sexta-feira (21), um ensaio geral aberto ao público no Teatro Polytheama. Marcado para as 14h, o ensaio para o concerto de abertura da temporada 2025 do dia seguinte terá entrada gratuita e por ordem de chegada aos interessados.

A OMJ é um dos corpos artísticos municipais ligados à Unidade de Gestão de Cultura (UGC) da prefeitura e tem como regente e diretora artística a maestrina Claudia Feres. O concerto de abertura da temporada será no sábado (22), às 20h, também no Teatro Polytheama, e os ingressos gratuitos poderão ser retirados a partir das 10h30 do dia 21 nas bilheterias e totens eletrônicos do Teatro Polytheama e do Centro das Artes, ou pela internet, por meio da plataforma Sympla.

O programa do espetáculo traz, em sua abertura, uma homenagem aos 160 anos de nascimento de Jean Sibelius (1865-1957), com seu “Andante Festivo”, obra de caráter hínico e solene do compositor finlandês. Em seguida, o concerto traz o clássico “Concerto para piano em Do Maior nº 13”, obra exuberante de Mozart e cuja exibição contará com a participação especial como solista do pianista Horácio Gouveia. Já o encerramento do concerto ficará por conta da Serenata Op. 48, de Tchaikovsky, uma das mais importantes obras do repertório para a formação de cordas.