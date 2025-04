Mulher chega em casa e é rendida por ladrão que já a esperava

Uma mulher de 37 anos passou por momentos de pânico ao chegar em casa, no Jardim Marambaia 2, em Jundiaí, e ser surpreendida por um bandido a esperando já no interior da residência, na tarde desta segunda-feira (31). O criminoso anunciou o assalto e a amarrou na cama com fios de telefone e também a amordaçou. Ele roubou o carro da vítima - que não tem seguro -, um celular, documentos pessoais e R$ 539.

Era por volta das 17h30, quando a mulher chegou em casa e, logo ao entrar, foi rendida pelo criminoso. Ele a levou para o quarto e amarrou mãos e pés da mulher, na cama, além de também amordaçá-la com um sutiã.

O criminoso pegou o celular e exigiu a senha, dinheiro, e tomou a chave do carro, que não tem seguro (IMP Chevrolet) e a abandonou amarrada e trancada no quarto - minutos depois ele retornou perguntando como abrir o portão. Ela respondeu e ele foi embora.