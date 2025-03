Filho é preso por ameaçar a mãe: 'boca cheia de formiga'

Um homem de 24 anos foi preso por ameaça, violência doméstica e descumprimento de medida protetiva, praticados contra a própria mãe, de 45 anos. O caso aconteceu neste domingo (30), na Estância Santa Helena, em Jarinu.

A Polícia Militar foi acionada pela vítima, que estava com medo do filho agressivo.

Os policiais foram ao local e conversaram com a vítima, que contou que ele estava lhe ofendendo com palavras duras para uma mãe ouvir de um filho, como 'vagabunda', e a ameaçando, dizendo que ela iria "amanhecer com a boca cheia de formiga".