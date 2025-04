Bairro vive com medo após tentativa de rapto de dois adolescentes

Moradores do Jardim América e bairros adjacentes, em Campo Limpo Paulista, estão apavorados com uma tentativa de rapto de dois adolescentes, de 13 e 16 anos, ocorrida na noite do último domingo (30). O crime foi registrado por câmeras de segurança, que mostram um veículo T-Cross, branco, cercando os dois jovens. Quando os ocupantes do carro ordenaram que os meninos encostassem no veículo, eles correram. Os criminosos perseguiram os garotos e chegaram a jogar o carro para cima deles. Os dois conseguiram escapar e o alerta foi dado em um grupo de Whatsapp do bairro, o que deixou os moradores amedrontados. O caso foi registrado na delegacia e está sendo investigado pela Polícia Civil.

A mãe de uma das vítimas, que está com medo e preferiu não se identificar, conversou com o Jornal de Jundiaí. Ela disse que seus dois filhos e dois amigos haviam participado de um culto em uma igreja no bairro, no período da noite, e que depois foram para a casa dela, onde lancharam e ficaram conversando. Já mais tarde, após as 23 horas, um de seus filhos, de 13 anos, e um amigo - morador do Jardim Marsola, um bairro ao lado -, foram levar o outro colega até a casa dele, próximo à igreja. Eles foram a pé.

Quando o filho dela e o amigo do Marsola retornavam para casa, eles foram atacados. Os bandidos pararam o carro do lado dos meninos e abriram a porta, momento em que um deles, com voz autoritária, ordenou; "encosta no carro".