Temporada 2025 da Orquestra no Teatro Polytheama começa sábado

Para esta temporada, a Orquestra volta a se apresentar no Teatro Polytheama nos seguintes dias: 31 de maio (Concerto do Ano Brasil – França), 28 de junho, 23 de agosto (Concerto com Jovens Músicos do Projeto Guri), 20 de setembro, 19 de outubro (Concerto para Crianças – Especial 190 anos do nascimento de Camille Saint-Saëns, com a Cia. Jovem de Dança), 29 de novembro, 13 e 14 de dezembro (concertos de aniversário do Teatro, com as presenças dos demais corpos artísticos municipais).

Além do Teatro, estão previstas ainda apresentações em escolas da cidade e concertos temáticos, como concerto especial da Semana Santa na igreja da Vila Arens no dia 12 de abril e o concerto de Natal na Catedral Nossa Senhora do Desterro no dia 20 de dezembro.

O Teatro Polytheama fica na rua Barão de Jundiaí, 176 – Centro.