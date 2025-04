Homem se vinga de criança que terminou relacionamento amoroso

Um homem de 19 anos foi preso em flagrante por perseguição, violência psicológica contra a mulher e crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), suspeito de divulgar videos de uma menina de 12 anos na internet, como forma de vingança por ela ter terminando um relacionamento amoroso com ele. A prisão foi feita por policiais militares na noite desta segunda-feira, em Jundiaí - o nome do bairro não será divulgado, para preservação da vítima.

A PM foi acionada pela mãe da criança, que havia descoberto que o homem estava publicando vídeos dela na internet e a ameaçando para que não contasse a ninguém. A mãe mostrou aos policiais algumas dessas postagens e o ele confessou que havia de fato postado, como forma de vingança por ela ter encerrado o relacionamento amoroso com ele - por ela ser criança e não poder consentir, o caso poderá ser investigado como estupro de vulnerável.

Ele disse aos PMs, também, que a ideia era "denegrir" a imagem dela.