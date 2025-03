Com estreantes, Jundiaí domina Campeonato Paulista de BMX

A equipe de BMX Racing do Time Jundiaí deu largada na primeira etapa do Campeonato Paulista, no último fim de semana, em Paulínia. Com cinco pilotos estreantes no torneio, o município dominou a pista e voltou para casa com sete pódios.

Os resultados foram:

Andrey Toledo - campeão da categoria Boys 11;

Luca Grigoletto - 2º colocado na categoria Junior;

Gabriel Paes Leme - campeão na Novatos 9/10

Lucca Bernardes - campeão na Boys 7

Luiz Neto - 8º colocado Novatos 7 / 8

Fabiano Izzo - 7º colocado Cruiser 50/54

Manuela Izzo Girls 13/14

Tom Bisinoto - 5/6 anos

Angelo Forner - 7º colocado Cruiser 55/59

Silas Marcelo - 3º colocado Cruiser 55/59 e campeão 55+

Giulya de Jesus - 2º colocada Elite Women

Murilo Zamarco - 7º colocado Boys 12

Lorenzo Krajuskinas - 5º colocado Novato 13/14

Sophia Bernardes - Pré-bike.

Os pilotos voltam para a segunda etapa do Campeonato Paulista no dia 13 de abril, em Americana. Antes, três atletas de Jundiaí vão representar o município - e o Brasil -, no Pan-Americano de BMX, no Chile, em Chillán, entre os dias 5 a 8 de abril. Os jundiaienses que partem para o torneio são: Andrey Toledo, Luca Grigoleto e Giulia de Jesus.