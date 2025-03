Diretoria do Paulista e Prefeitura de Jundiaí visitam sede da FPF

A Diretoria Executiva do Paulista e a Prefeitura de Jundiaí visitaram nesta segunda-feira (17) pela manhã, o presidente da Federação Paulista de Futebol Reinaldo Carneiro Bastos na sede da entidade em São Paulo. A reunião contou com a presença do prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, da secretária de esportes do município, Rita Orsi, além do diretor jurídico da entidade, Gustavo Delbin, que também é jundiaiense e já foi dirigente do Galo.

"É fundamental estarmos alinhados e planejarmos todas as ações com antecedência. E ter a gestão municipal ao nosso lado é muito importante para os próximos passos do clube", comentou o presidente do Galo, Raphael Donadell.

O encontro teve o objetivo de estreitar os laços entre o clube, prefeitura e FPF. Além de colocar a estrutura do município, como o Bolão, a disposição para a Federação (que já realizou pré-temporada de arbitragem em outros anos), a reunião também visou entender as demandas necessárias para que Jundiaí possa novamente ser sede da Copa São Paulo de Futebol Jr, a Copinha, nos próximos anos.