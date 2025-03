Fausto Dias confirma chegada de três reforços para o mata-mata

O técnico Fausto Dias confirmou, em entrevista após empate contra o São-Carlense, que o clube encaminhou a contratação de três reforços para a fase de mata-mata da Série A4, que começa a partir do dia 29 de março. Já classificado para as quartas de final, o Galo empatou sem gols pelo terceiro jogo seguido na primeira fase da 4ª Divisão Paulista e voltará a campo apenas no próximo sábado (22), contra o Vocem, fora de casa, pela última rodada antes do mata-mata.

Questionado sobre a sequência ruim na competição, Fausto afirmou que o time tem muitas limitações e dá razão aos torcedores em relação às críticas sofridas. “Não estamos felizes e nem satisfeitos. De forma alguma estou comemorando o empate. O torcedor está com toda razão [de criticar], eu tenho vergonha e quem me conhece sabe que sou ofensivo, mas hoje o que eu tenho para fazer é ser mais defensivo. [...] Eu sou honesto, eu tenho jogado para empatar, mas essa é minha condição. Os jogadores que eram um pouquinho melhores se machucaram, aconteceu algum desastre. Parece que vão chegar reforços para o mata-mata, estou sonhando com isso. Mas a gente tem limitações”, ressaltou o técnico.

Sobre os reforços, Fausto reforçou que três jogadores estão encaminhados. “Está vindo um volante que marca e também tem facilidade com a bola, e dois pontas com características diferentes: um que joga por dentro, mas tem enfrentamento e bate no gol, e outro que é muito de velocidade. Esses jogadores que fomos buscar”, completou.

Na entrevista, o treinador também pediu desculpas à torcida, prometeu ajustar o time e reafirmou que o objetivo é o acesso.

PRAZO DE INSCRIÇÃO

Os clubes classificados para as quartas de final da competição podem substituir até quatro jogadores da lista atual, com prazo limite no dia 28 de março. De acordo com o treinador, os novos jogadores devem começar a treinar com o restante do elenco nos próximos dias.

Além dos reforços que estão para chegar, o Paulista trouxe dois jogadores para a reta final da primeira fase e para o mata-mata. Os atletas foram anunciados no início deste mês e já estrearam.

Os reforços foram os atacantes Ivamar Júnior, de 29 anos, que jogou a primeira divisão do Campeonato Baiano em 2025, e Kadir, de 22 anos, que passou por Academia-MT, Portuguesa (sub-20) e São Caetano.