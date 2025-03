Jundiaí dá início à agenda de inovação com o Startup Day

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (UGDECT), é parceira no Startup Day Jundiaí, evento que inaugura oficialmente a agenda de inovação na cidade.

O Startup Day é um evento nacional, organizado pelo Sebrae for Startups e cocriado com o ecossistema local de inovação. Acontecerá simultaneamente em todos os estados brasileiros no mesmo dia, promovendo o desenvolvimento de tecnologias disruptivas e incentivando o ecossistema de startups.

O Startup Day Jundiaí será realizado no Hub de Inovação da UniAnchieta, localizado na avenida Odila Azalim, 575, Vila Nova Jundiainópolis, no dia 22 deste mês, das 8h30 às 12h30. O evento é gratuito e contará com palestras, cases de startups e a presença de especialistas do setor.

Programação

08h30 – 12h30 | Abertura Oficial

09h00 | Abertura Institucional

→Filipe Pires (UniAnchieta)

→Tiago Antunes (Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia)

→Cintia Gomes Bertão (Sebrae)

→Vlamir Ienne (Presidente da ATIJ e Vice-presidente do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Jundiaí)

→Alexandre Borin (Grape Valley)

→Filipe Pires (UniAnchieta) →Tiago Antunes (Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia) →Cintia Gomes Bertão (Sebrae) →Vlamir Ienne (Presidente da ATIJ e Vice-presidente do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Jundiaí) →Alexandre Borin (Grape Valley) 09h30 – 10h15 | Palestra com Sergio Jacobsen

→CEO da Micropower Energia, Sergio Jacobsen compartilhará insights sobre empreendedorismo e inovação no setor de energia.

→CEO da Micropower Energia, Sergio Jacobsen compartilhará insights sobre empreendedorismo e inovação no setor de energia. 10h15 – 10h30 | Coffee Break

10h30 – 11h45 | Painel e Apresentação das Startups Selecionadas

→Durante este momento, Tiago Antunes participará da apresentação de painéis, destacando iniciativas e oportunidades para startups. Startups de Jundiaí e região terão a oportunidade de apresentar seus projetos para um público qualificado. As startups interessadas devem se inscrever pelo link:

https://forms.office.com/r/U6uqRqu5QV

→Durante este momento, Tiago Antunes participará da apresentação de painéis, destacando iniciativas e oportunidades para startups. Startups de Jundiaí e região terão a oportunidade de apresentar seus projetos para um público qualificado. As startups interessadas devem se inscrever pelo link: https://forms.office.com/r/U6uqRqu5QV 12h00 – 12h30 | Apresentação de Programas do Sebrae e Lançamento do Novo Portal para Startups

→Além dos benefícios e programas oferecidos pelo Sebrae para impulsionar sua startup, nesta edição do Startup Day Jundiaí será divulgado o novo portal de inscrições para startups interessadas em serem incubadas no Campus Jundiaí.

Inscrições