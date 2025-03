Professor de Jundiaí preso por pedofilia ficará no 'seguro'

Foi dado início aos trabalhos de investigação, o que possibilitaram que a delegada Ingrid Carneiro solicitasse ao poder judiciário mandados de busca e apreensão do professor.

Os mandados foram cumpridos na sexta-feira, inclusive com a quebra do sigilo dos celulares apreendidos, autorizada pela Justiça. Isso, de acordo com a polícia, possibilitou aos investigadores localizar no celular, vasto conteúdo pornográfico, incluindo fotos de adolescentes, o que motivou a prisão em flagrante do investigado. "Acreditamos que, a princípio, ele agia sozinho, de forma isolada, se aproveitando da proximidade que sua profissão lhe propiciava", disse uma investigadora.