Corpo de homem é encontrado carbonizado, ao lado de um carro

O corpo de um homem foi encontrado carbonizado na noite deste sábado (15), em Cabreúva. Ele estava ao lado de fora de um carro, que também foi incendiado. Por conta de indícios de crime, o caso foi registrado como homicídio qualificado pelo emprego de fogo.

O carro não estava no meio da via, mas sim aparentemente estacionado na lateral da estrada municipal Palmiro Seco, na zona rural. As portas e porta-malas estavam trancados.

Já o corpo da vítima, que é homem e está a nu e carbonizado, foi encontrado estendido no chão, atrás do veículo. Não havia marcas aparentes de violência, como perfurações, apenas a queimadura.