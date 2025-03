Idoso de 71 anos dança pelado para criança de 8 anos e é preso

Um idoso de 71 anos foi preso em flagrante por crimes sexuais previstos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), praticados contra sua vizinha, de apenas 8 anos de idade. Segundo relatos da vítima e também de sua mãe, que presenciou os fatos, o idoso dançava para a menina na janela do quarto dele, nu, segurando e mostrando o pênis à menina. O pai e o irmão da garotinha chegaram a ir tirar satisfação com o suspeito, que acabou sendo agredido. O caso aconteceu na noite deste domingo (17), em Itatiba e a prisão foi feita pela Polícia Militar.

Hoube um primeiro episódio, ocorrido no último dia 15, quando a menina procurou a mãe para contar que o vizinho estava dançando no quarto dele, com a janela aberta e mostrando o pênis à ela.

A mãe, sem saber ao certo o que fazer, decidiu aguardar para ver se aconteceria novamente. E de fato aconteceu; neste domingo (17), a criança brincava no quintal, quando entrou em casa e contou para a mãe que seu vizinho estava dançando pelado novamente e mostrando o pênis. A mãe se escondeu de modo a observá-lo - quando a filha novamente estava no quintal -, e flagrou a situação, com ele dançando e mostrando o órgão genital para sua filha.