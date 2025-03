Mulher é baleada e deixada em matagal; o ex é suspeito do crime

Uma mulher foi vítima de tentativa de feminicídio, no bairro Botujuru, em Campo Limpo Paulista, neste fim de semana. Ela foi encontrada por populares baleada e caída em uma área de mata. O principal suspeito do crime é seu ex-marido, que é comerciante em Francisco Morato.

Assim que encontraram a mulher ferida, no matagal, populares acionaram a Guarda Municipal e o serviço de ambulâncias. Quando os GMs chegaram, a ambulância já havia levado a vítima para o Hospital São Vicente, em Jundiaí, onde ela ficou internada.

Durante a apresentação da ocorrência na delegacia, um parente da mulher compareceu e informou que o autor do crime era o ex-marido da vítima, dono de uma adega. Ainda de acordo com esta parente, o ex sequestrou a vítima em sua casa, a obrigando a entrar em um carro e, além de tentar matá-la, ainda roubou sua bolsa com o celular.