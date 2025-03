Filha armada de faca e martelo é presa após ameaçar a mãe

Uma mulher foi presa no bairro Rio Acima, em Jundiaí, na manhã desta segunda-feira (17), depois de ameaçar a mãe e outros familiares, armada com uma faca e um martelo, e ainda descumprir medida protetiva em favor da mãe. A prisão foi feita por policiais militares do 49° Batalhão.

De acordo com a vítima, ela estava em sua casa, quando a filha invadiu o local, se armou com uma faca e um martelo, e passou a ameaçar a ela e outros familiares.

Quando a filha se deitou e dormiu, com a faca e o martelo sob o travesseiro, ela telefonou para a PM pedindo ajuda.