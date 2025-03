Professor de escola particular em Jundiaí é preso por pedofilia

De acordo com a DDM, no início desta semana duas mães procuraram a delegacia especializada informando que seus filhos, de 13 anos, estavam sendo aliciados por um professor de uma escola particular, sendo que o adulto pagava por fotos sexuais dos menores.

Um professor de 26 anos de uma escola particular de ensino fundamental e médio, de Jundiaí, foi preso nesta sexta-feira (14), por policiais da Delegacia da Defesa da Mulher (DDM), suspeito de crimes de pedofilia e estupro de vulnerável. As vítimas, até agora, são dois alunos de 13 anos, aos quais ele vinha pagando por fotos de nudez.

Os mandados foram cumpridos nesta sexta-feira, inclusive com a quebra do sigilo dos celulares apreendidos, autorizada pela Justiça. Isso, de acordo com a polícia, possibilitou aos investigadores localizar no celular, vasto conteúdo pornográfico, incluindo fotos de adolescentes, o que motivou a prisão em flagrante do investigado. "Acreditamos que, a princípio, ele agia sozinho, de forma isolada, se aproveitando da proximidade que sua profissão lhe propiciava", disse uma investigadora.

Após os trâmites, ele foi conduzido até o centro de triagem de Campo Limpo Paulista, aonde permanece a disposição da justiça.