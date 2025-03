Paulista só empata e torcida cobra: 'vamos jogar bola, ô ô ô ô ô'

O Paulista empatou em 0 a 0 com o Grêmio São-Carlense, no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, na tarde deste sábado (15), pela penúltima rodada da fase de classificação da 4ª Divisão do Campeonato Paulista - foi o terceiro empate seguido sem gols na competição. Com o resultado o Paulista se posiciona na terceira colocação, momentaneamente. O próximo confronto do Galo será contra o Vocem, sábado (22), às 15h, fora de casa, pela última rodada antes do mata-mata.

Antes do início da partida, foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem ao jornalista Emerson Moura Leite, que por muitos anos também cobriu o dia a dia do clube e sempre demonstrou muito respeito pela camisa do Galo. Emerson, vítima de um um acidente de trânsito na noite de sexta-feira, na rodovia João Cereser, foi velado e sepultado na tarde deste sábado.

Com a bola rolando, Paulista e São-Carlense fizeram um primeiro bastante ruim, com leve superioridade do Galo. Já classificado, o time de Jundiaí parecia demonstrar pouco interesse pelo jogo, mas mesmo assim a equipe conseguiu criar duas ótimas oportunidades de gol, com Christopher e Filipinho, que desperdiçaram.