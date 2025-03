GMs 'ressuscitam' mulher em Jundiaí após a mãe pedir socorro

Era por volta das 6 horas, quando a mulher passou mal e caiu no chão de casa. A mãe dela correu até a prefeitura e pediu ajuda aos GMs Farley e Claudinei, dizendo que a filha possivelmente estaria morta.

Guardas municipais salvaram a vida de uma mulher de 45 anos, na manhã deste sábado (15), na Vila Bandeirantes, em Jundiaí, com manobras de reanimação cardiopulmonar e desobstrução de vias aéreas. O socorro foi possível graças à mãe da vítima, que correu até a prefeitura pedindo ajuda a GMs que trabalham no local.

Quando os guardas chegaram ela estava com a coloração da pele arroxeada e ausência de movimentos respiratórios. Foram verificadas as condições vitais básicas e constatou-se que havia pulsação, porém estava muito fraca. De imediato eles realizaram manobras de reanimação. Após feito os procedimentos a vitima voltou a respirar e retomou a coloração da pele.

Diante dos acontecimentos e com a melhora do quadro da vitima a equipe permaneceu ao lado da vítima até a chegada do Samu. A equipe medica assumiu o atendimento dando continuidade às manobras de suporte avançado. Após estabilizado o quadro da paciente, ela foi encaminhada ao Hospital São Vicente.

Segundo a mãe informou aos guardas, ela tem diabetes e tem ido bastante Pronto Socorro com queixas de tonturas e mal-estar.