Acidente tira a vida de jornalista na rodovia João Cereser

Um acidente trágico, no início da noite de hoje (14) tirou a vida do jornalista Emerson Leite, assessor do vereador Cristiano Lopes e ex-colaborador do JJ, no trevo da rodovia João Cereser. Segundo informações preliminares, uma carreta não teria visto a motocicleta da vítima se aproximando no trevo, quando ambos colidiram. O Samu foi acionado, mas o jornalista já estava sem vida.

Emerson trabalhou por mais de dez ano no JJ. Começou como estagiário, foi repórter de Esportes e de Polícia. Mais tarde, adotou a editoria de Política como sua prioridade e foi um dos mais brilhantes repórteres que já passaram por ali.

A editora-chefe do JJ, Ariadne Gattolini, afirma que sempre trabalharam juntos e que Emerson era, antes de mais nada, uma pessoa amiga e superengraçada. “Ele fazia piada de tudo e de todos, trabalhar com ele era sempre uma aventura, dono de um texto impecável e de um faro raro para furos de reportagem. Emerson nunca foi Emerson para mim. Era Mimi, o repórter mais engraçado, competente e alegre que já passou na minha trajetória. Era amigo, profissional e uma triste perda para a profissão. À família, nossos sentimentos mais profundos. Toda nossa equipe está imensamente triste e tocada por esta perda.”