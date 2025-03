Jundiaí recebe três novas ambulâncias para ampliar a frota

Jundiaí recebeu, nesta sexta-feira (14), três ambulâncias de Suporte Básico (USB) para fortalecer a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A entrega dos novos veículos foi realizada pelo Ministério da Saúde durante uma cerimônia em Sorocaba, com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

A cidade foi representada pela gestora de Promoção da Saúde, Dra. Márcia Facci, o diretor do Departamento de Atenção Ambulatorial e Hospitalar, Marcel Augusto de Oliveira, a assessora especial de Saúde, Ruth Rocha, e o presidente da Câmara Municipal de Jundiaí, Edicarlos Vieira, que esteve no evento representando o prefeito Gustavo Martinelli.



Com os novos veículos, Jundiaí amplia sua capacidade de resposta a emergências, passando a contar com 10 ambulâncias, incluindo uma Unidade de Suporte Avançado (USA), popularmente conhecida como UTI móvel.

Para o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, a ampliação do SAMU representa um avanço significativo para a cidade. “A melhoria contínua da qualidade da saúde em Jundiaí é o nosso compromisso. A expansão do SAMU, com a inclusão dessas novas ambulâncias, fortalece a nossa capacidade de atender a emergências críticas, onde cada minuto pode ser decisivo entre a vida e a morte”, destaca.