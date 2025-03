Obra do novo Centro POP está parada e sem previsão de entrega

A obra do novo Centro POP de Jundiaí, na avenida União dos Ferroviários, que fora inciada em 2023, está abandonada e não há previsão de entrega. O novo prédio que abrigaria o serviço de acolhimento a pessoas em situação de rua na cidade, substituindo as instalações que hoje ficam na rua Marechal Deodoro da Fonseca, tinha previsão inicial de entrega em janeiro do ano passado, mas, mais de um ano depois, a construção está paralisada.

O novo Centro POP foi financiado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF), com investimento no valor de R$ 3.756.940,12. A construtora responsável, era a Shop Sigs Obras e Serviços LTDA, sediada em São Paulo. O prazo inicial era de entrega em seis meses a partir do início da obra, que foi em julho de 2023. Em janeiro de 2024, porém, a obra ainda não tinha terminado, e asism permanece até hoje.