Mulher quase foi morta em Jundiaí porque não quis fazer sexo

O homem suspeito de tentar matar uma mulher com três facadas, no bairro Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí, na madrugada desta quinta-feira (13), foi preso no período da tarde, em operação conjunta da Polícia Militar (11° Batalhão) e Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

De acordo com o delegado José Ricardo Arruda Marchetti, o crime foi cometido porque a vítima se recusou a ter relações sexuais com o agressor, e não por conta de uma dívida com traficantes, como ea havia informado num primeiro momento, quando o caso foi registrado.

Ele foi preso em sua casa e não ofereceu resistência. A prisão foi em flagrante.