Terminal ferroviário de Jundiaí expande para novos portos

Desde o segundo semestre de 2024, o Terminal Intermodal de Jundiaí (Tiju), conhecido como "porto seco", passou a intensificar o transporte de contêineres e mercadorias para os portos do Rio de Janeiro e Itaguaí. A medida foi adotada devido à sobrecarga no Porto de Santos, que, com o aumento do volume de exportações, enfrentava dificuldades para acomodar as cargas.

Com a criação dessa nova rota ferroviária, a Contrail Logística, que administra o Tiju, ofereceu uma alternativa eficiente, garantindo maior agilidade no escoamento de mercadorias e ajudando os exportadores a evitar os congestionamentos no Porto de Santos.

Até então, não havia fluxo de transporte para esses portos. Foi o aumento do volume de exportação que tornou viável a criação desse novo serviço. Segundo a Contrail Logística, os armadores normalmente priorizam o embarque das cargas no porto mais próximo à estufagem.