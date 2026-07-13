Um quebra-cabeça digno de série policial: pessoas mortas, uma família sequestrada e mantida em cárcere privado — incluindo um bebê de apenas 15 dias —, um carro incendiado, um homem preso e a principal suspeita de mandar matar o próprio pai, a filha mais velha da vítima, que está desaparecida.

Apontada pela Polícia Civil de Franca como mandante da morte do próprio pai, Maria Isabel Oliveira Prado, de 21 anos, está desaparecida. A jovem concedeu entrevista ao GCN/Sampi e à Rádio Difusora no dia em que o corpo de Milton de Souza do Prado foi encontrado, em 16 de junho, em uma propriedade rural na Zona Sul de Franca.

Milton de Souza do Prado trabalhava havia 12 anos como caseiro da propriedade rural. O corpo foi localizado a cerca de 500 metros da sede da chácara.