Um homem de 44 anos foi encontrado morto na tarde desta terça-feira, 16, em uma chácara localizada entre o Kelps Motel e o bairro Zanetti, na zona sul de Franca. A vítima foi identificada como Milton de Souza do Prado, que trabalhava como caseiro no local havia cerca de 12 anos.
De acordo com relato da filha mais velha da vítima, Maria Isabel Oliveira Prado, de 21 anos, a família passou o dia anterior normalmente com o pai. Segundo ela, após compromissos na cidade, todos retornaram para a propriedade, onde permaneceram juntos ao longo do dia.
Ainda conforme o relato, no fim da tarde, Milton decidiu permanecer na chácara durante a noite. A justificativa teria sido acompanhar movimentações em um loteamento próximo e verificar ruídos que vinham sendo registrados na região.
Na manhã desta terça, familiares retornaram ao local e perceberam que ele não era encontrado. Tentativas de contato por telefone não tiveram retorno e buscas foram iniciadas nas proximidades da propriedade, com apoio de vizinhos e do proprietário da área.
O corpo foi localizado, posteriormente, em uma área de mata dentro da propriedade.
Segundo a filha, ao chegar ao local ela entrou em estado de choque e não conseguiu observar detalhes da cena. De acordo com informações repassadas à família pela perícia, a vítima apresentava sinais de agressão e a suspeita inicial é de que tenha sido atingida por golpes com um galho encontrado próximo ao corpo. O material foi apreendido pela polícia para perícia.
Ainda conforme o relato, nenhum pertence teria sido levado e o telefone celular da vítima permaneceu com ela.
A família afirmou desconhecer qualquer desentendimento ou ameaça anterior envolvendo Milton. Segundo a filha, ele era conhecido por ajudar moradores e pessoas próximas.
A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil para apurar autoria e motivação do crime.
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