Um homem de 44 anos foi encontrado morto na tarde desta terça-feira, 16, em uma chácara localizada entre o Kelps Motel e o bairro Zanetti, na zona sul de Franca. A vítima foi identificada como Milton de Souza do Prado, que trabalhava como caseiro no local havia cerca de 12 anos.

De acordo com relato da filha mais velha da vítima, Maria Isabel Oliveira Prado, de 21 anos, a família passou o dia anterior normalmente com o pai. Segundo ela, após compromissos na cidade, todos retornaram para a propriedade, onde permaneceram juntos ao longo do dia.

Ainda conforme o relato, no fim da tarde, Milton decidiu permanecer na chácara durante a noite. A justificativa teria sido acompanhar movimentações em um loteamento próximo e verificar ruídos que vinham sendo registrados na região.