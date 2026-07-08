O sequestro de uma família resgatada por policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca está diretamente ligado ao assassinato do caseiro Milton de Souza do Prado, de 44 anos, encontrado morto no mês passado em uma chácara na zona sul da cidade. A informação foi confirmada pela Polícia Civil, que investiga os dois casos e mantém sob sigilo detalhes da motivação para não comprometer as apurações.
Segundo as investigações, as três vítimas resgatadas — uma idosa, a filha dela e uma recém-nascida de apenas 15 dias — têm ligação com uma mulher suspeita de participação no homicídio do caseiro. O grau de parentesco entre elas, porém, não foi divulgado.
A Polícia Civil informou que já ouviu pessoas durante as investigações sobre a morte de Milton. A principal linha de apuração é de que o crime tenha sido encomendado, embora a motivação ainda permaneça desconhecida.
Possível quarta vítima
Apesar da confirmação de que os casos estão relacionados, a Polícia Civil não revelou o que motivou o sequestro. De acordo com o delegado Gabriel Fernando, a decisão busca preservar o andamento das investigações.
O delegado também informou que existe uma possível quarta vítima ligada ao caso do sequestro, que continua desaparecida.
Milton de Souza do Prado foi encontrado morto em uma área de mata de uma chácara localizada entre o Keops Motel e o Residencial Irineu Zanetti. O corpo apresentava sinais de agressão, e a principal hipótese é de que ele tenha sido morto com golpes de um galho de árvore encontrado próximo ao local.
Cativeiro descoberto após denúncia
A família era mantida em cárcere privado desde a manhã de segunda-feira, 6, em uma casa no Jardim Aeroporto III. As vítimas estavam trancadas no imóvel, tiveram os celulares retirados e eram vigiadas por um homem com o rosto coberto, responsável por levar água e comida.
O cativeiro foi descoberto após uma denúncia anônima. No imóvel, os policiais prenderam um homem que tentou fugir ao perceber a chegada da equipe.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito havia deixado o sistema prisional recentemente e possui antecedentes por tráfico de drogas, furto e roubo.
As investigações apontam que uma quarta pessoa também teria permanecido no cativeiro antes da chegada dos policiais. O grau de parentesco dela com as demais vítimas não foi informado.
O homem preso em flagrante foi autuado pelos crimes de roubo a residência cometido em concurso de duas ou mais pessoas, associação criminosa, falsa identidade, sequestro e cárcere privado, fraude processual, resistência à prisão e também por localização e apreensão de veículo, procedimento de natureza não criminal registrado durante a ocorrência.
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