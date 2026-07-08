O sequestro de uma família resgatada por policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca está diretamente ligado ao assassinato do caseiro Milton de Souza do Prado, de 44 anos, encontrado morto no mês passado em uma chácara na zona sul da cidade. A informação foi confirmada pela Polícia Civil, que investiga os dois casos e mantém sob sigilo detalhes da motivação para não comprometer as apurações.

Segundo as investigações, as três vítimas resgatadas — uma idosa, a filha dela e uma recém-nascida de apenas 15 dias — têm ligação com uma mulher suspeita de participação no homicídio do caseiro. O grau de parentesco entre elas, porém, não foi divulgado.

A Polícia Civil informou que já ouviu pessoas durante as investigações sobre a morte de Milton. A principal linha de apuração é de que o crime tenha sido encomendado, embora a motivação ainda permaneça desconhecida.

Possível quarta vítima