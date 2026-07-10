A Polícia Civil de Franca investiga se os dois corpos encontrados nesta quinta-feira, 9, em uma área rural de Sacramento (MG), são de suspeitos de participação no assassinato do caseiro Milton de Sousa do Prado, morto no mês passado em uma chácara na região do Residencial Irineu Zanetti, na região Sul de Franca.
Os corpos foram localizados nas proximidades de uma ponte, perto da divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, e encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Araxá (MG), onde passam por exames. As vítimas foram identificadas como Rafael Vitor de Souza Rosa, de 18 anos, e Guilherme Henrique Melo da Cruz, de 22 anos.
A principal linha de investigação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) é de que os dois jovens tenham participado do homicídio do caseiro.
Sequestro é investigado no mesmo caso
As investigações também apontam que o sequestro de uma idosa, da filha dela e de uma recém-nascida, resgatadas na última terça-feira, 7, pela DIG em uma casa no Jardim Aeroporto III, em Franca, tem ligação direta com o assassinato de Milton.
Segundo a Polícia Civil, a principal hipótese é de que o crime tenha sido encomendado. A motivação, porém, permanece sob sigilo para não comprometer o andamento das investigações.
Os investigadores também buscam localizar uma possível quarta pessoa ligada ao caso. O suspeito continua desaparecido e segue sendo alvo das apurações.
Casa foi alvo de perícias
Na manhã desta sexta-feira, 10, equipes da Polícia Civil e da perícia estiveram na residência da mulher que havia sido sequestrada. O imóvel foi encontrado com sinais de arrombamento.
Os peritos realizaram levantamentos no local para verificar se houve uma nova ação criminosa relacionada às investigações.
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