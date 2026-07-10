A Polícia Civil de Franca investiga se os dois corpos encontrados nesta quinta-feira, 9, em uma área rural de Sacramento (MG), são de suspeitos de participação no assassinato do caseiro Milton de Sousa do Prado, morto no mês passado em uma chácara na região do Residencial Irineu Zanetti, na região Sul de Franca.

Os corpos foram localizados nas proximidades de uma ponte, perto da divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, e encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Araxá (MG), onde passam por exames. As vítimas foram identificadas como Rafael Vitor de Souza Rosa, de 18 anos, e Guilherme Henrique Melo da Cruz, de 22 anos.

A principal linha de investigação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) é de que os dois jovens tenham participado do homicídio do caseiro.

Sequestro é investigado no mesmo caso