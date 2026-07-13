A Polícia Civil de Franca abriu um novo inquérito para investigar os assassinatos dos jovens Rafael Vitor de Souza Rosa, de 18 anos, e Guilherme Henrique Melo da Cruz, de 22 anos, além do desaparecimento de Maria Isabel, investigada por suspeita de envolvimento na morte do próprio pai, o caseiro Milton de Souza do Prado, de 44 anos, ocorrido no dia 15 de junho nos fundo do Zanetti, em Franca.
A decisão foi anunciada pelo delegado da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), Márcio Murari, nesta segunda-feira, 13, após a localização do carro utilizado por Maria Isabel. O veículo foi encontrado completamente queimado em uma propriedade rural entre Franca e Ibiraci (MG), passou por perícia e foi apreendido.
Segundo Murari, o caso ganhou novos desdobramentos após a investigação do assassinato de Milton.
"Após a morte do Milton, nós acabamos levantando as informações e esclarecemos que a autoria tinha sido... A encomenda dessa morte teria sido pelas duas filhas, com a participação de dois jovens que teriam uma certa relação de amizade com essas duas moças."
O delegado explicou que, após os pedidos de prisão dos envolvidos, as investigações avançaram e acabaram revelando uma sequência de crimes.
"Teve um desdobramento realmente que surpreendeu a todos nós aqui na delegacia, com o sequestro de familiares, desaparecimento dos dois autores e a prisão, logo em seguida, lá em Minas Gerais, do irmão da vítima Milton."
Tio confirmou mortes dos jovens
De acordo com Murari, o irmão de Milton foi preso em Sacramento (MG) por ocultação de cadáver e confirmou que Rafael e Guilherme foram assassinados em Franca.
"Ele confirma que realmente esses dois jovens acabaram sendo assassinados aqui na cidade de Franca, com a participação de uma das filhas, Maria Isabel, e ele teria sido acionado por ela, especificamente, para que ajudasse a dar fim aos corpos desses dois rapazes."
Segundo o delegado, o homem indicou às autoridades o local onde os corpos estavam escondidos e agora deverá ser transferido para Franca para prestar um novo depoimento.
"O mais importante é que nós já vamos solicitar, judicialmente, para que a gente possa trazer o tio que foi preso em flagrante, para que a gente colha um novo interrogatório aqui na DIG."
Carro foi encontrado queimado
Enquanto as investigações avançavam, a Polícia Civil localizou o automóvel utilizado por Maria Isabel.
"Foi localizado o carro da Maria Isabel, totalmente queimado aqui, em uma propriedade próximo ao município de Franca, indo para Ibiraci. Foi feita perícia, o carro foi recolhido, e essa moça continua desaparecida."
Por esse motivo, segundo Murari, um novo inquérito foi instaurado.
"Por isso, nós estamos instaurando um novo inquérito policial para apurar os dois homicídios e também o desaparecimento dessa moça."
Polícia tenta confirmar trajeto do veículo
A DIG também trabalha para confirmar o percurso feito pelo automóvel antes de ser incendiado.
Segundo Murari, o tio de Maria Isabel afirmou que os corpos foram levados para Sacramento no dia 29 de junho, duas semanas após o assassinato de Milton. Agora, a Polícia Civil tenta confirmar imagens de monitoramento tanto em Sacramento quanto em Rifaina.
"Nós estamos entrando em contato com a polícia de lá, para que a gente consiga essas imagens, se realmente esse carro esteve por lá."
O delegado acrescentou que também está sendo feito contato com a Guarda Civil Municipal de Rifaina para verificar registros que possam comprovar a passagem do veículo.
Motivação ainda é investigada
Questionado sobre a motivação do assassinato de Milton, Murari afirmou que a versão apresentada por Maria Isabel durante o interrogatório ainda será confrontada com as provas reunidas.
"A motivação que ela alega, inicialmente, é que o pai é uma pessoa muito severa, as agredia, tratava mal. Com relação à menina de 14 anos, ele acabou agredindo, não aceitava o relacionamento."
Já a mãe da investigada apresentou outra versão. "A mãe, por seu lado, disse que não era tanto assim, ele era apenas um pai rígido, mas as investigações vão prosseguir para a gente identificar se houve outra motivação."
Sequestro teve relação com desaparecimento dos jovens
Murari também confirmou que o sequestro da mãe de Maria Isabel, da irmã adolescente e de um bebê teve relação direta com o desaparecimento de Rafael e Guilherme.
"Temos alguns nomes já, um já foi autuado em flagrante, a investigação prossegue, temos outros suspeitos envolvidos, nós não podemos ainda definir nomes para que não atrapalhem a investigação."
Sobre a motivação do crime, ele afirmou: "Ao que tudo indica, seria justamente para tentar localizar os dois rapazes que teriam desaparecido. Esse seria, talvez, a maior motivação."
Maria Isabel continua desaparecida
A Polícia Civil informou que ainda não sabe onde está Maria Isabel. "A família não sabe o paradeiro dela, chegaram algumas informações para o setor de homicídios aqui da DIG, que estão sendo checadas, e até agora nós não conseguimos localizar."
As investigações também continuam para identificar os responsáveis pela invasão e furto da residência da família.
"O que a gente acredita é o seguinte: a ligação é clara entre esse arrebatamento da família com a tentativa de localização dos dois jovens lá no município de Sacramento. Nós temos informações, mas não podemos fazer a divulgação delas, porque certamente vai atrapalhar o andamento das investigações, que seguem a todo vapor aqui na cidade."
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