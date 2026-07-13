A Polícia Civil de Franca abriu um novo inquérito para investigar os assassinatos dos jovens Rafael Vitor de Souza Rosa, de 18 anos, e Guilherme Henrique Melo da Cruz, de 22 anos, além do desaparecimento de Maria Isabel, investigada por suspeita de envolvimento na morte do próprio pai, o caseiro Milton de Souza do Prado, de 44 anos, ocorrido no dia 15 de junho nos fundo do Zanetti, em Franca.

A decisão foi anunciada pelo delegado da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), Márcio Murari, nesta segunda-feira, 13, após a localização do carro utilizado por Maria Isabel. O veículo foi encontrado completamente queimado em uma propriedade rural entre Franca e Ibiraci (MG), passou por perícia e foi apreendido.

Segundo Murari, o caso ganhou novos desdobramentos após a investigação do assassinato de Milton.