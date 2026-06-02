Cinquenta e quatro mulheres vítimas de violência foram atendidas durante a passagem da carreta do Circuito Integrado de Proteção às Mulheres SP Por Todas por Franca, na última semana.
A iniciativa, promovida pela Secretaria de Políticas para a Mulher do Governo do Estado de São Paulo com apoio da Prefeitura de Franca, reuniu diversos órgãos da rede de proteção, incluindo o Navv (Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência), do MPSP (Ministério Público do Estado de São Paulo), em um único espaço para oferecer atendimento especializado às mulheres.
Durante a ação, psicólogos do Navv atuaram na linha de frente realizando escuta qualificada e oferecendo suporte psicológico às vítimas. A partir do acolhimento inicial e da aplicação de formulários de avaliação de risco, foram identificadas situações de vulnerabilidade e realizados encaminhamentos para os serviços de proteção e garantia de direitos.
Atuação integrada agilizou atendimentos
A iniciativa contou ainda com a participação da Polícia Civil e da Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Durante os atendimentos, policiais civis registraram boletins de ocorrência e deram início aos pedidos de medidas protetivas de urgência para mulheres em situação de violência.
Já a Defensoria Pública prestou orientação jurídica individualizada e realizou agendamentos para acompanhamento de demandas na área cível.
Segundo o Ministério Público, o trabalho integrado entre os órgãos permitiu respostas mais rápidas e eficazes às vítimas.
Como resultado da ação, foram protocoladas 29 manifestações junto ao Juizado Itinerante, possibilitando a adoção de medidas de proteção de forma mais ágil.
Rede de proteção fortalecida
Para o Navv, a experiência reforçou a importância da integração entre instituições no enfrentamento à violência contra a mulher.
De acordo com o Ministério Público, a concentração dos serviços em um único local facilitou o acesso ao atendimento psicológico e jurídico, reduziu etapas burocráticas e fortaleceu a rede de proteção às vítimas.
O órgão destaca ainda que iniciativas como o Circuito Integrado de Proteção às Mulheres contribuem para a consolidação de políticas públicas voltadas à prevenção e ao combate da violência contra a mulher.
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