Cinquenta e quatro mulheres vítimas de violência foram atendidas durante a passagem da carreta do Circuito Integrado de Proteção às Mulheres SP Por Todas por Franca, na última semana.

A iniciativa, promovida pela Secretaria de Políticas para a Mulher do Governo do Estado de São Paulo com apoio da Prefeitura de Franca, reuniu diversos órgãos da rede de proteção, incluindo o Navv (Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência), do MPSP (Ministério Público do Estado de São Paulo), em um único espaço para oferecer atendimento especializado às mulheres.

Durante a ação, psicólogos do Navv atuaram na linha de frente realizando escuta qualificada e oferecendo suporte psicológico às vítimas. A partir do acolhimento inicial e da aplicação de formulários de avaliação de risco, foram identificadas situações de vulnerabilidade e realizados encaminhamentos para os serviços de proteção e garantia de direitos.